Un réseau de trafic de psychotropes démantelé à Gafsa

Les unités de la garde nationale de Gafsa ont démantelé un réseau de trafic de stupéfiants et ont saisi 16.000 comprimés psychotropes.

L’opération a été menée sur la base de renseignements et a permis à la brigade des recherches et des inspections d’El Ksour d’arrêter, au cours d’une descente à Mdhilla, deux membres dudit réseau.

Citée ce samedi par l’Agence Tap, une source sécuritaire a affirmé que les agents ont découvert 16.000 comprimés de psychotropes en possession des deux suspects, surpris en flagrant délit.

Ces derniers ont été placés en détention et l’enquête se poursuit, ajoute la même source.

Y. N.