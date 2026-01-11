Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a lancé une série de vidéos de sensibilisation dans le cadre de son initiative visant à élaborer un guide numérique sur la protection des enfants migrants en Tunisie.

Ce guide a pour objectif de clarifier le cadre juridique régissant la protection de l’enfance en Tunisie, en particulier les dispositions applicables aux enfants migrants, en s’appuyant sur la législation nationale et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie.

Il expose également les responsabilités de l’État et de ses différentes institutions en matière de protection des enfants migrants.

De plus, le guide propose des conseils pratiques et simplifiés sur les approches humaines et fondées sur les droits pour soutenir les enfants migrants dans diverses situations, contribuant ainsi à lutter contre toutes les formes de discrimination et à promouvoir une culture axée sur la protection de l’enfance, le respect de la dignité et la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans une vidéo publiée sur sa page officielle, le FTDES souligne le rôle crucial du délégué à la protection de l’enfance, autorité désignée chargée d’intervenir lorsque des mineurs sont confrontés à des situations à risque, en recevant immédiatement les signalements et en mettant en œuvre des mesures de protection urgentes pour garantir leurs droits.

La vidéo présente également les services de santé de base accessibles aux enfants migrants et réaffirme la ratification par la Tunisie de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, qui garantit le droit à l’éducation pour chaque enfant.

Le FTDES invite également le public à signaler les actes de violence à l’égard des femmes et des enfants en appelant le numéro vert national 1899.