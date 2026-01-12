IFT | Initiation à la bande dessinée avec Seifeddine Néchi

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose un atelier dynamique et créatif avec Seifeddine Néchi, figure incontournable de la BD tunisienne.

Le rendez-vous est donné pour samedi 17 janvier 2026, avec au au programme différents thèmes, notamment les techniques de dessin, les secrets de narration et les astuces pour donner vie à vos personnages et surtout… beaucoup d’imagination !

L’atelier est prévu de 15h à 17h30 à la Médiathèque de l’IFT, indique l’IFT en affirmant que l’inscription est gratuite mais que les places sont limitées à 10 participants seulement.

— Biographie Seifeddine Nechi —

Né en 1974 à Tunis, Seifeddine Nechi est illustrateur et auteur de bandes dessinées.

Il fonde en 2018 Soubia, une maison d’édition spécialisée dans la bande dessinée.

Seifeddine Nechi continue de marquer le monde de la bande dessinée avec des projets tels que De plomb et de sang en 2020 et Une Révolte Tunisienne, la légende de Chbayah en 2022.