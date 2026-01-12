Coupure d’eau à Djerba | Communiqué de la Sonede

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) s’est exprimée sur la perturbation et la coupure de l’alimentation en eau potable à Houmet Souk et à Midoun relevant de l’île de Djerba.

Cette coupre enregistrée ce lundi 12 janvier 2026 dans les délégations précitées ont été causée par une panne survenue au niveau de la station de dessalement de l’eau de mer, explique la Sonede.

La même source affirme que l’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement demain matin, soit mardi 13 janvier à partir de 8h, et ce dès l’achèvement des travaux de réparation qui se poursuivront sans interruption, selon la Société nationale.

Y. N.

*Ph. d’archives