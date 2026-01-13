Tunis | Verdict dans l’affaire Abdelmajid Ezzar

La justice a rendu son verdict, lundi 12 janvier 2026, dans l’affaire de l’ancien président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), Abdelmajid Ezzar.

Ce dernier a été condamné par la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis à six ans de prison ferme.

Ce verdict a été rendu dans le cadre de l’affaire d’appropriation de fonds appartenant à l’Utap et pour de faits liés à l’abus de confiance.

Y. N.