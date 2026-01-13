Tunisie | La DGSN dément les rumeurs d’un cadre sécuritaire blessé par balles

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a formellement démenti, la rumeur selon laquelle un cadre sécuritaire de la brigade de lutte contre les stupéfiants d’El Gorjani aurait été blessé par balles dans la nuit du nouvel An.

La DGSN a publié un communiqué, ce mardi 13 janvier 2026, pour mettre fin à cette vraie fausse information diffusée sur les réseaux sociaux et qui a pris de l’ampleur ces derniers jours et prétendant que le cadre sécuritaire serait dans un état de grave après voir été blessés par balles lors d’un intervention sécuritaire pour démanteler un réseau de trafic de drogue.

La même source a par ailleurs affirmé le bon déroulement des festivités du nouvel An, et ce, sans qu’aucun incident ne soit enregistré par les différentes unités sécuritaires.

Dans son communiqué, la DGSN a de nouveau appelé les médias à s’en tenir aux sources sécuritaires officielles afin d’éviter la diffusion de données infondées pouvant induire l’opinion publique en erreur.

Y. N.