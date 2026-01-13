Antonio Gonzalez Afonso, nouvel ambassadeur d’Espagne en Tunisie

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu aujourd’hui, le 13 janvier 2026, au siège du Ministère, Isidro Antonio Gonzalez Afonso, qui lui a remis une copie figurée de ses Lettres de Créance en tant que nouvel Ambassadeur du Royaume d’Espagne en Tunisie.

À cette occasion, M. le Ministre a salué la profondeur des relations d’amitié et de coopération qui unissent la Tunisie et le Royaume d’Espagne, ainsi que l’histoire commune des deux pays, leurs liens humains, culturels et économiques solidement ancrés, et leur situation géographique partagée dans l’espace méditerranéen.

Il a appelé à accélérer le rythme des visites de haut niveau entre les deux pays et à bien préparer les prochaines échéances bilatérales, exprimant, dans ce cadre, son souhait de renforcer davantage les relations de coopération et de partenariat existantes dans divers domaines, notamment l’économie, le commerce et l’investissement, ainsi que la coopération culturelle, académique et sportive, de manière à soutenir les efforts de développement commun, dans le contexte de la préparation à la célébration, en 2027, du soixante-dixième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

De son côté, l’Ambassadeur d’Espagne a exprimé sa fierté de représenter son pays auprès de la République Tunisienne, affirmant la volonté de l’Espagne de continuer à soutenir les relations d’amitié, de coopération et de partenariat avec la Tunisie, et d’œuvrer à hisser la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun, tant au niveau bilatéral qu’européen.

Communiqué