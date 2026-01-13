UGTT | Report de la grève générale du 21 janvier

Le porte-parole de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri, a annoncé ce mardi 13 janvier 2026 le report de la grève générale initialement prévue pour ce 21 janvier.

Dans une déclaration à l’Agence Tap, Sami Tahri a expliqué que cette annulation est due à une impossibilité juridique : le préavis de grève doit être signé par le secrétaire général au moins dix jours avant l’échéance. Or, la démission de ce dernier a bloqué la procédure légale et plongé la centrale dans une forme de désorganisation.

De ce fait, le Bureau exécutif de l’UGTT prévoit de publier un communiqué convoquant une réunion administrative urgente pour pouvoir fixer une nouvelle date de grève, devant émaner de la majorité des membres du BE pour garantir sa pleine légitimité et son efficacité, ajoute encore Sami Tahri.

Y. N.