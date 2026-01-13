Sidi Bouzid | Secousse tellurique ressentie à Regueb

L’Institut national de la météorologie (INM) a rapporté dans la soirée de ce mardi 13 janvier 2026 qu’une secousse tellurique a été enregistrée à Regueb, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

La secousse, enregistrée à 19h03 (heure locale), a atteint une magnitude de 3,7 sur l’échelle de Richter, affirme l’INM en précisant que l’épicentre a été localisé à 34,87 degrés de latitude nord et 9,64 degrés de longitude est.

Cette secousse a été ressentie par les habitants de Regueb, ajoute la même source.

Y. N.