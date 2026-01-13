Médenine | Des espaces de la petite enfance fermés par les autorités

Dans le cadre d’un contrôle visant les espaces de la petite enfance dans le gouvernorat de Médenine, les autorités ont ordonné sept fermetures, ce mardi 13 janvier 2025.

Cette décision a été prise par la direction de la commission régionale de suivi et de contrôle et a visé les espaces anarchiques accueillant ou hébergeant des enfants sans les autorisations nécessaires et/ou sans se conformer au cahier des charges réglementant le secteur.

Les espaces non conformes ont été fermés en vue de protéger les enfants et assurer leur sécurité pendant leur prise en charge, sachant que la commission a également décidé d’examiner les procédures administratives pour d’autres espaces dans la région, et ce, sous la supervision du secrétaire général du gouvernorat Khamis Mejhed.