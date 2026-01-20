Teboulba | Quatre pêcheurs disparus en mer

Les recherches se poursuivent pour retrouver 4 marins pêcheurs disparus en mer dans le naufrage de leur bateau au large des côtes de Teboulba.

Cinq pêcheurs de la même famille, âgés de 52 à 58 ans, étaient à bord de ce bateau mais un seul est parvenu à atteindre le large à la nage, selon Radio Teboulba.

Le rescapé a été pris en charge et il se porte bien, ajoute la même source, sachant que les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus en mer.

On notera que le chef de l’Etat Kaïs Saïed s’est rendu, ce soir, au port de Teboulba, où il a discuté avec les familles des disparus ainsi que d’autres pêcheurs.

Peu avant, il était à Moknine, ville endeuillée ce jour, pour présenter ses condoléances aux familles des quatre habitants morts emportés par les eaux, dont une femme âgée décédée à son domicile, où elle vivait seule.

Y. N.

Ph. Radio Teboulba