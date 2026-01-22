​Majel Bel Abbès | Quatre terroristes abattus (ministère de l’Intérieur)

​Dans une opération coup de poing menée ce jour à Majel Bel Abbès, les forces de sécurité ont réussi à démanteler une cellule terroriste composée de quatre éléments qui ont été abattus.

Selon les informations communiquées par le ministère de l’Intérieur ce jeudi 22 janvier 2026, cette cellule était sous haute surveillance depuis plusieurs jours et un travail de renseignement précis et une traque rigoureuse, ont permis aux unités sécuritaires de localiser les terroristes.

Dans son communiqué, le département de l’Intérieur a tenu à rassurer l’opinion publique en affirmant que les efforts de lutte contre le terrorisme se poursuivent sans relâche sur l’ensemble du territoire national.

Y. N.