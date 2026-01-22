Takelsa | Des manifestants coupent la route à Zangou

Les habitants du village de Zangou, délégation de Takelsa, gouvernorat de Nabeul, ont bloqué la route régionale, ce jeudi matin, 22 janvier 2026, pour protester contre leur isolement dû à l’effondrement d’un pont suite aux récentes averses et à la montée des eaux dans les rivières.

C’est ce qu’a annoncé Diwan FM, ajoutant que les manifestants ont indiqué que le pont menant à la route principale avait été emporté par les eaux, isolant complètement la zone. Quelque 14 personnes souffrant d’insuffisance rénale vivent dans le village et ont des difficultés à se déplacer et à se rendre aux centres de dialyse en raison du manque de moyens de transport, ont-ils expliqué.

Mohamed Ali Rattazi, membre du conseil local de Takelsa, a déclaré que les habitants avaient bloqué la route pour protester contre le manque de réactivité des autorités compétentes et l’absence de mesures pour les sortir de leur isolement.

Rappelons que le village de Zangou a été complètement isolé après les inondations de samedi et dimanche au Cap Bon, les habitants ayant été encerclés par les eaux et la boue et toutes les pistes agricoles menant au village défoncées et gorgées d’eau.

Etant donné l’état calamiteux de la plupart des infrastructures publiques et des destructions causées par les inondations enregistrées dans plusieurs régions du pays, en raison des fortes pluies tombées ces derniers jours, les autorités doivent s’attendre à la multiplication de ce genre d’actions de protestation de la part des populations, notamment celles enclavées ou manquant de l’essentiel vital.

I. B.