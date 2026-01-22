Intempéries | SOS Villages d’enfants se mobilise pour les familles sinistrées

Suite aux intempéries ayant touché plusieurs régions de la Tunisie, causant d’importants dégâts matériels au sein de nombreux foyers, l’Association tunisienne des villages d’enfants SOS (ATVESOS) a annoncé le déploiement d’un dispositif de soutien d’urgence.

L’association réaffirme son engagement total envers les enfants et les familles fragilisées par ces intempéries, lit-on dans un communiqué publié par l’Association qui souligne que cette initiative s’inscrit en soutien aux efforts de l’État et des autorités compétentes pour faire face aux conséquences de cette crise.

La même source ajoute que son initiative vise à accompagner et assister les sinistrés afin de pallier l’urgence et de garantir la protection des plus jeunes dans les zones les plus touchées.

Pour assurer une intervention efficace et rapide, l’association a mis en place une ligne de coordination directe et a de ce fait appelé les citoyens et les structures locales et nationales souhaitant signaler des besoins ou coordonner des secours, en contactant le numéro 58.371.050.

Y. N.