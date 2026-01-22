Intempéries | Ennejma Ezzahra fermé jusqu’au 26 janvier

Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (Cmam) au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd, a annoncé une fermeture temporaire jusqu’au 26 janvier 2026 inclus.

Cette décision fait suite aux récentes intempéries et aux conditions météorologiques défavorables qui ont touché plusieurs régions en Tunisie, précise la direction du centre, qui précise que cette mesure exceptionnelle vise avant tout à garantir la sécurité des visiteurs et à assurer la préservation de ce monument historique emblématique.

« Nous vous remercions pour votre compréhension et serons ravis de vous accueillir de nouveau très prochainement dans les meilleures conditions », lit-on encore dans le communiqué publié ce jeudi 22 janvier.

Y. N.