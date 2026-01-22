Point sur la reprise des cours à l’Ariana

La suspension des cours reste en vigueur dans quelques zones du gouvernorat de l’Ariana, tandis qu’un retour progressif s’organise pour deux nouveaux établissements.

À la suite du premier communiqué publié le 21 janvier, et après consultation de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours, de nouvelles mesures ont été annoncées concernant le déroulement des cours dans le gouvernorat, qui a publié un communiqué ce jeudi soir.

Ce dernier indique qu’en vue de garantir la sécurité des élèves, ainsi que celle des cadres éducatifs et administratifs, les autorités ont décidé de maintenir la suspension des cours dans les établissements éducatifs (publics et privés) ainsi que dans les centres de formation professionnelle relevant des délégations de Soukra et de Raoued.

​Toutefois, une amélioration de la situation dans d’autres zones permet aux élèves du ​Lycée Kheireddine (Ariana), du ​Collège 18 Janvier (Cité Ettadhamen) à reprendre les cours dès demain vendredi 23 janvier 2026.

Y. N.