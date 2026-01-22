Borhen Bsaies & Mourad Zeghidi | Verdict du tribunal de première instance

Le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict, ce jeudi 22 janvier 2026, dans l’affaire visant les journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies.

Ces derniers ont été condamnés à trois ans de prison pour blanchiment d’argent et ont également écopé d’une peine de six mois pour des infractions fiscales.

Notons que Borhen Bsaies et Mourad Zeghidi ont comparu ce jour en état de détention devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, qui a rendu son verdict ce soir.

Y. N.