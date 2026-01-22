The Voice of Hind Rajab nommé aux Oscars du meilleur film international

Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a annoncé, ce jeudi 22 janvier 2026, un nouvel accomplissement tunisien sur la scène cinématographique internationale.

Le cinéma tunisien signe une nouvelle présence remarquable dans la course aux Oscars, avec la sélection du film tunisien «La Voix de Hind Rajab», réalisé par Kaouther Ben Hania, au sein de la deuxième et ultime short-list des Academy Awards® dans la catégorie Meilleur film international de long métrage.

L’accession à ce stade avancé de la sélection constitue un accomplissement majeur, la short-list finale représentant l’étape décisive de l’annonce officielle des cinq films nommés pour la prestigieuse statuette, à l’issue d’un processus de sélection rigoureux parmi des dizaines d’œuvres cinématographiques venues du monde entier.

Cette sélection confirme, une fois de plus, la place de choix qu’occupe désormais le cinéma tunisien sur la scène internationale, ainsi que sa présence constante dans les short-lists des Oscars au cours des dernières années, portée par des œuvres audacieuses à forte valeur artistique et humaine.

« La Voix de Hind Rajab » s’inscrit dans cette dynamique à travers une approche profondément humaine et une écriture cinématographique maîtrisée, en parfaite continuité avec le parcours artistique de Kaouther Ben Hania, réalisatrice au rayonnement international, dont les films ont déjà été salués et distingués dans les plus grands festivals à travers le monde.

Cette reconnaissance à ce stade de la compétition constitue une source de fierté pour le cinéma tunisien et pour l’ensemble des professionnels du secteur, et renforce le rayonnement de la Tunisie en tant qu’espace de création cinématographique capable de rivaliser sur les plus prestigieuses scènes internationales.

Communiqué