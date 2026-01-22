Teboulba | Découverte du corps de l’un des 4 pêcheurs naufragés    

Adnen Naqbi, président du syndicat des pêcheurs de Teboulba, a confirmé la nouvelle de la découverte du corps de l’un des quatre pêcheurs portés disparus depuis lundi soir après le naufrage de leur bateau, dû aux intempéries ayant touché les côtes tunisiennes ces derniers jours. (Photo : Port de pêche de Teboulba).

Le corps a été découvert ce matin du jeudi 22 janvier 2026 flottant au large de l’île de Kuriat, à Monastir, et les équipes de secours, appuyées par des hélicoptères, poursuivent les recherches des trois autres pêcheurs disparus, a ajouté le responsable syndical.

Pour rappel, l’un des pêcheurs avait réussi à rejoindre l’île de Kuriat à la nage après le naufrage de l’embarcation. Il a été évacué hier et est actuellement sous observation médicale à l’hôpital Fatouma Bourguiba de Monastir.

I. B.