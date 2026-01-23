Tunisie | Le PDL déplore l’incapacité des autorités face aux catastrophes  

Le Parti destourien libre (PDL) a publié, jeudi 22 janvier 2026, un communiqué suite aux bouleversements climatiques « sans précédent et d’une extrême gravité » qu’a connus la Tunisie ces derniers jours et qui ont entraîné des dégâts importants.

Tout présentant ses condoléances aux victimes de ces intempéries et en exprimant sa plus profonde sympathie à leurs familles, le PDL « déplore les importantes pertes matérielles subies par les citoyens dans plusieurs régions du pays » et « appelle les autorités à intensifier leurs interventions et à accélérer la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour venir en aide aux victimes et rétablir une vie normale. »

« Les décideurs portent une part importante de la responsabilité des pertes humaines et des dommages considérables causés aux biens privés et publics en raison de leur incapacité à nettoyer les cours d’eau, les canaux d’égouts et les systèmes de drainage des eaux pluviales de manière opportune et efficace », souligne le parti fondé et dirigé par Abir Moussi, qui est incarcérée depuis le 4 octobre 2023 et poursuivie dans plusieurs affaires.

Le PDL, qui reproche également aux responsables de ne pas avoir sensibilisé les citoyens suffisamment à l’avance à la gravité et au caractère exceptionnel des intempéries survenues, appelle les autorités à «accorder à la question du changement climatique la plus grande importance et la plus grande priorité, et à déployer des efforts diplomatiques pour trouver les ressources nécessaires afin de faire face à ces phénomènes, qui se reproduiront à l’avenir avec une intensité et un danger accrus.»

Le parti appelle également à « accélérer l’achèvement des projets d’infrastructure nécessaires pour contrer la détérioration actuelle de la situation, qui pourrait entraîner des catastrophes plus graves si les choses continuent ainsi. »

Le PDL appelle enfin les citoyens à se montrer solidaires pour faire face à la catastrophe.

I. B.