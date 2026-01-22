Cité des Sciences | Journée mondiale de l’éducation à l’environnement

À l’occasion de la Journée mondiale de l’éducation à l’environnement, la Cité des Sciences à Tunis organise, le samedi 24 janvier 2026, une journée scientifique intitulée : « Éco-Éducation : Vers une Société Résiliente ».

Cet événement réunit experts, éducateurs et société civile pour transformer les savoirs scientifiques en actions concrètes et durables et propose un programme riche comme suit :

Innover la pédagogie : Intégrer les outils numériques et l’approche « One Health » pour moderniser l’enseignement des enjeux environnementaux.

Engager la société : Transformer les connaissances en actions citoyennes pour bâtir une Tunisie plus résiliente face aux crises.

Vision et Jeunesse : Analyser l'intégration des enjeux environnementaux dans les programmes scolaires et le rôle clé de l'enfant comme moteur du changement.

Santé et Médias : Introduire le concept « One Health » et mobiliser les outils numériques comme leviers stratégiques d'éducation environnementale.

La journée s’adresse aussi bien à un public averti (monde éducatif, communicant et société civile) ainsi qu’au grand public (citoyens et familles désireux de comprendre et d’agir pour une société résiliente).

