Intempéries | L’Apal lance un programme d’urgence pour le nettoyage des plages

Face aux dégâts environnementaux causés par les récentes intempéries, l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) a annoncé le coup d’envoi d’une opération de nettoyage exceptionnelle ce samedi 24 janvier 2026.

Suite aux conditions météorologiques extrêmes qu’a connues le pays ces derniers jours, plusieurs plages ont subi des dommages écologiques importants et pour y remédier, l’Apal a déployé dès aujourd’hui des brigades de terrain dans quatre gouvernorats prioritaires, qui ont été les plus touchés, à savoir Bizerte, Sousse, Tunis et Nabeul

Ce programme ne repose pas uniquement sur les moyens de l’État mais s’inscrit dans une dynamique de solidarité nationale, bénéficiant du soutien volontaire d’entreprises privées et de plusieurs composantes de la société civile, précise l’Apal dans son communiqué.

Et d’ajouter que cette action vise à restaurer la propreté du littoral en garantissant l’efficacité des interventions grâce à des équipes spécialisées mobilisées sur les sites les plus touchés.

« L’ensemble des associations, des structures publiques et des institutions privées sont invitées à s’impliquer activement pour soutenir cet effort sur toutes les côtes tunisiennes », ajoute l’Apal dans son communiqué, pour qu’ensemble on puisse préserver durablement l’écosystème marin et la beauté des côtes du pays face aux défis climatiques .

Y. N.