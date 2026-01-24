Tunis | Une femme condamnée à 18 ans de prison pour trafic de drogues

La Chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans une affaire de trafic international de stupéfiants.

Citant une source judiciaire, Mosaïque FM indique qu’une jeune femme a été condamnée, vendredi 23 janvier 2026, à 18 ans de réclusion criminelle pour avoir tenté d’introduire d’importantes quantités de drogues sur le territoire tunisien.

L’accusée avait été interpellée à l’aéroport international de Tunis-Carthage en provenance d’un pays européen et la drogue qu’elle transportait, a été découverte lors d’une fouille minutieuse de ses bagages effectuée par les agents des douanes.

Pour rappel, la saisie comprenait plus de 3 kg de cocaïne et 4 000 comprimés d’ecstasy.

Y. N