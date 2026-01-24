Appel citoyen | Grand nettoyage de la plage de Kheireddine ce dimanche

Tounes Clean-Up, Soli & Green et Tunisie Recyclage organisent, ce dimanche 25 janvier 2026, une opération de banlieue nord de la plage de Kheireddine au Karam, dans la banlieue nord de Tunis.

Suite aux récentes inondations qui ont frappé la région, la plage de Kheireddine se trouve dans un état critique, dévastée par des tonnes de déchets charriés par les eaux, les associations appellent à s’unir pour faire face à cette urgence environnementale.

Cette initiative citoyenne vise non seulement à dépolluer le sable et les abords de la plage, mais aussi à sensibiliser les participants à l’importance du recyclage et de la protection des écosystèmes marins.

Les organisateurs appellent à une mobilisation massive des riverains, des familles et des amis pour redonner à ce site emblématique son éclat naturel.

« Chaque geste compte, et votre présence fera la différence.. Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour un moment solidaire, utile et porteur de sens. Ensemble, redonnons à notre plage la beauté qu’elle mérite », ont encore commenté les organisateurs.

Y. N.