Tunisair | Baisse de 5% du nombre de passagers en 2025

Quand on connaît les grosses difficultés que traîne Tunisair (déficit financier chronique, sureffectifs, manque d’appareils, gabegie organisationnelle dont ne cessent de se plaindre les voyageurs), on n’est pas surpris d’apprendre qu’elle a enregistré, en 2025, une diminution de 5% du nombre de passagers transportés, malgré le quasi-monopole dont elle bénéficie sur le ciel national.

Selon ses indicateurs d’activité publiés sur le site web de la Bourse de Tunis, la compagnie nationale a transporté 2 486 888 passagers, en diminution de 5 %, alors que l’offre de sièges disponibles par kilomètre a baissé, elle aussi, de 8 %, par rapport à 2024.

La compagnie aérienne peut cependant se réjouir d’avoir réussi à améliorer de 3 points son coefficient d’occupation, qui est passé 73,1 % en 2024 à 76,1 % en 2025.

Le coefficient d’occupation pour 2025 a également augmenté de 2,4 points pour atteindre 66,3 %, contre 63,9 % en 2024.

Les revenus de la compagnie nationale au cours de l’année écoulée se sont élevés à 1627 millions de dinars tunisiens (MDT), répartis comme suit : 1 563 MDT pour les vols réguliers et supplémentaires, 26 MDT pour les vols irréguliers et le hajj, et 38 MDT pour le fret et le courrier.

Tunisair a vu sa part de marché diminuer à 20 %, contre 22 % un an plus tôt, tandis qu’elle a enregistré une augmentation de 8 % du transport de fret et de courrier (5 500 tonnes) par rapport à 2024.

Rappelons que Tunisair a enregistré un déficit net à 220,8 MDT en 2022 (derniers chiffres disponibles), montrant une fragilité financière persistante avec des capitaux propres négatifs à -1,75 milliard de dinars.

La dette totale du groupe reste élevée, notamment envers l’Office de l’aviation civile et des aéroports (Oaca), dans un contexte de restructuration poussive et incertaine.

I.B.