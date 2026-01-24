Paris | La Tunisie au Salon de l’eau et du bien-être «Les thermalies»

La Tunisie participe, du 22 au 25 janvier 2026, au Salon de l’eau et du bien-être «Les thermalies», qui se tient au Carrousel du Louvre à Paris, annonce l’ambassade de Tunisie en France.

Organisé par l’Office National du Thermalisme et de l’Hydrothérapie, le Pavillon tunisien réunit 10 exposants spécialisés dans la thalassothérapie, le thermalisme, la balnéothérapie et l’hydrothérapie.

Cette participation met en lumière l’attractivité de la destination Tunisie pour le tourisme médical et de bien-être, ainsi que les atouts et la diversité de l’offre tunisienne.

✅Le salon «Les thermalies» figure parmi les principaux rendez-vous internationaux du secteur, rappelle l’ambassade de Tunisie en France.