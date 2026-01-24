L’affiche de la 7ème édition des JAMC révélée

L’affiche de la 7ème édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC) incarne une rencontre symbolique exceptionnelle entre le patrimoine et la modernité.

Au cœur de cette scène, trône une marionnette sculptée dans du bois d’olivier séculaire, vêtue d’un costume imprégné de l’authenticité du patrimoine tunisien, témoignant ainsi d’un récit de libération artistique unique.

Cette marionnette a commencé son voyage suspendue par des fils fins qui dictaient ses pas et contrôlaient ses mouvements, jusqu’à ce que survienne l’instant de la révélation et de l’audace.

À ce moment précis, elle a levé les yeux vers ses fils et a tendu ses mains pour briser ses chaînes :

Au premier fil, elle a retrouvé son souffle. Au deuxième, elle s’est redressée avec fierté. Au troisième, les chaînes se sont définitivement brisées.

Elle s’est alors lancée d’un pas confiant vers l’horizon de la liberté, devenant le symbole d’un art libre qui choisit sa propre voie, et d’une créativité qui puise dans ses racines tout en ayant le courage de l’innovation. En cette édition, nous célébrons cet esprit libéré pour affirmer que l’art est un acte de libération continue.

Conçue par : Mohamed Oueslati

Communiqué