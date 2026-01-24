Tataouine | Réintroduction réussie d’animaux menacés dans la réserve de Oued Dekouk

Le directeur du Centre régional au développement agricole (CRDA) de Tataouine, Mongi Chniter, a confirmé, dans une déclaration à Mosaïque FM, le succès du processus de réintroduction des animaux du désert dans la réserve naturelle Oued Dekouk, qui avaient disparu ou étaient menacés d’extinction. (Ph. Oryx algazelle au Parc naturel Oued Dekouk).

À l’instar de l’oryx algazelle, du mouflon de Barbarie et de la gazelle Dorcas dans la réserve d’Oued Dekouk et le parc national Senghar-Jabess, où 7 naissances d’oryx algazelles, 21 de mouflons de Barbarie, 3 de gazelles Dorcas, 4 d’oryx d’Arabie et 1 de chameau ont été enregistrées.

Le délégué a également souligné l’attention particulière accordée par les autorités régionales aux parcs et réserves de l’État, où la délégation a commencé des travaux d’entretien et de restauration dans le parc national Senghar-Jabess, notamment l’installation de clôtures et de protections contre le froid et la chaleur pour les oryx du parc.

Le taux d’achèvement des travaux a atteint environ 50 % pour un coût de 146 000 dinars, auquel s’ajoute l’équipement du puits de surface du parc avec un système de pompage et d’énergie solaire, dont les travaux débuteront début février 2026 pour un coût d’environ 90 000 dinars.

I. B.