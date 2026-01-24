Météo | Pluies orageuses et vents forts annoncés pour cette nuit

Le temps s’annonce agité pour cette nuit selon l’Institut national de la météorologie (INM) qui prévoit une dégradation des conditions climatiques sur l’ensemble du pays, marquée par un net rafraîchissement et des précipitations parfois intenses.

Le ciel sera couvert par des nuages passagers qui deviendront parfois denses, accompagnés de pluies temporairement orageuses, qui concerneront principalement le nord et le centre puis toucheront localement au Sud.

La vigilance est de mise dans le Nord-Ouest, où les pluies pourraient être particulièrement abondantes, indique l’INM qui a également annoncé de fortes pluies soufflant à plus de 70km/h ainsi qu’une chute des températures.

Celles-ci vont varier cette nuit entre 3 et 7 degrés dans les régions du nord et entre 8 et 12 dgrés ailleurs, sachant que de faibles chutes de neige sont attendues sur les hauteurs de l’Ouest tunisien, pour les zones dépassant les 1000 mètres d’altitude.

Y. N.