Crise climatique | Le FTDES appelle les pays industriels à leur responsabilité  

A la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues cette semaine en Tunisie, provoquant des inondations et des pertes humaines et dégâts matériels importants, le Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a, dans un communiqué publié jeudi 22 janvier 2026, appelé les pays industrialisés, les plus grands pollueurs de la planète et principaux responsables des bouleversements climatiques en cours, à assumer leur responsabilité face à la récurrence des phénomènes climatiques extrêmes. (Ph. Le président Saïed constate les dégâts ou l’impuissance de l’Etat face au déchaînement de la nature).

Tout en soulignant « la responsabilité directe et historique des grands pays industrialisés dans la crise climatique mondiale, en tant que principaux émetteurs de gaz à effet de serre », le forum a affirmé que les pays du Sud, dont la Tunisie, paient aujourd’hui le prix fort de ces politiques et doivent exiger de la communauté internationale l’adoption de mécanismes contraignants pour indemniser les pertes climatiques, financer l’adaptation et la transition écologique juste et durable, et soutenir la résilience des pays touchés.

Rappelant que la Tunisie a connu, ces derniers jours, des inondations à grande échelle qui ont touché plusieurs gouvernorats du nord-est et du littoral, faisant 5 décès et entraînant un effondrement partiel des réseaux de drainage et des infrastructures dans plusieurs régions, telles que le Grand Tunis, Nabeul et Monastir, le FTDES a souligné qu’« aucun bilan officiel des dégâts matériels subis n’a été publié jusqu’à présent », laissant entendre que celui-ci risque d’être élevé, alors que le pays ne dispose pas des moyens nécessaires pour effectuer les réparations nécessaires dans les importantes infrastructures partiellement détruites.

I. B.