Les recherches se poursuivent pour retrouver les marins disparus à Teboulba

Le gouvernorat de Monastir a annoncé la poursuite des opérations de recherche des marins disparus à Teboulba​ avec un dispositif renforcé mobilisant la garde maritime, l’armée nationale et la protection civile

Ce samedi 24 janvier 2026, le gouverneur de Monastir, Issa Moussa, s’est rendu sur l’île de Kuriat pour superviser les opérations de recherche des trois marins disparus depuis le naufrage de leur embarcation, le 19 janvier dernier.

​D’importants moyens logistiques ont été mobilisés et les recherches sont menées en haute mer, sur le long des côtes de l’île de Kuriat, y compris dans les zones encombrées par les algues et les herbes marines.

Rappelons que le drame est survenu suite aux fortes intempéries qui ont frappé la Tunisie en début de semaine et qu’un pêcheur a survécu au naufrage alors que le corps d’un 2e a été repêché hier.

