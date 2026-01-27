La Tunisie renforce sa coopération transfrontalière avec l’Italie

Depuis 2007, la Tunisie est un acteur central des programmes européens de coopération transfrontalière, tant à travers sa participation au programme bilatéral Italie–Tunisie, que dans le cadre d’une coopération à l’échelle méditerranéenne à travers les différentes éditions du programme « Bassin Maritime Méditerranée », aujourd’hui dénommé Interreg Next Med.

Forte de près de vingt années d’engagement commun, cette coopération soutient l’action conjointe entre la Tunisie et l’Union européenne et constitue aujourd’hui un levier de développement territorial, en renforçant les liens, en bâtissant des ponts de coopération et en favorisant l’échange d’expertises entre les administrations et les institutions publiques, les universités, les centres de recherche et les pôles de compétitivité, ainsi que les chambres de commerce et d’industrie, les groupements professionnels et les organisations nationales des deux rives de la Méditerranée.

À l’occasion du lancement des nouveaux projets Interreg Next financés en Tunisie, les programmes Interreg Next Med et Interreg Next Italie–Tunisie, en collaboration avec le ministère de l’Économie et de la Planification et le soutien du projet Interreg Tesim Next, organisent un événement conjoint le 28 janvier 2026, de 9h30 à 17h00, au Radisson Blu Hotel & Convention Center.

La dynamique de coopération transfrontalière entre la Tunisie et l’Union européenne se traduit aujourd’hui par des résultats significatifs.

La Tunisie compte 43 partenaires impliqués dans 37 projets Interreg Next Med et 72 partenaires engagés dans 30 projets Interreg Next Italie–Tunisie, confirmant son rôle de partenaire clé dans l’espace euro-méditerranéen.

Ces projets couvrent des thématiques stratégiques telles que les transitions verte et digitale, l’efficacité énergétique, la formation et l’inclusion sociale, la santé, l’innovation, ainsi que le développement économique local. Au total, les partenaires tunisiens des projets Next bénéficient d’une contribution financière de l’Union européenne s’élevant à 25 millions d’euros.

L’événement du 28 janvier sera l’occasion de dresser un bilan de cette coopération, d’en illustrer l’impact sur le territoire tunisien et de mettre en lumière la contribution des projets Interreg Next à la construction d’une Méditerranée plus intelligente, plus verte et plus sociale.

Les échanges permettront également d’ouvrir une réflexion sur l’avenir de la coopération transfrontalière entre la Tunisie et l’Union européenne, notamment dans la perspective du prochain cycle de programmation européen 2028–2034.

Interreg Next Med est un programme de coopération transnationale de l’Union européenne réunissant 15 pays de l’espace euro-méditerranéen. Doté d’un budget de plus de 292 millions d’euros, il soutient des projets conjoints dans des domaines clés tels que l’adaptation au changement climatique, l’innovation, l’inclusion, le développement des PME, la formation, la santé et la gouvernance locale. L’autorité de gestion du programme est la Région autonome de Sardaigne (Italie). Consultez le site web du programme pour plus d‘informations :

Le programme Interreg Next Italie–Tunisie vise à renforce la coopération transfrontalière entre la Sicile (9 provinces) et la Tunisie afin de répondre à des défis socio-économiques et environnementaux communs. Doté d’un budget de 35 millions d’euros, le programme soutient des actions en faveur de l’innovation et de la compétitivité, de la transition verte ainsi que du développement du tourisme et de la culture. L’autorité de gestion est la Région Sicile (Italie).

Les programmes Interreg NEXT sont mis en œuvre dans le cadre de l’initiative Interreg de l’Union européenne, sous la responsabilité de la Direction générale de la politique régionale et urbaine (DG Regio) de la Commission européenne.