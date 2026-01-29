Tunis accueille une session du Gitex Africa Roadshow

Dans le cadre de sa nouvelle édition et de son roadshow en Afrique du Nord, l’équipe de Gitex Africa, qui se tiendra du 7 au 9 avril 2026, à Marrakech, au Maroc, organise son événement de networking à Tunis pour une session de rencontres et d’échanges rassemblant leaders du secteur technologique, startups, investisseurs et décideurs publics.

L’objectif est de renforcer les liens professionnels, explorer des opportunités de partenariat et stimuler la croissance de l’écosystème numérique en Afrique du Nord et au-delà.

L’évènement se déroulera le lundi 2 février 2026 de 14h à 17h à l’espace The Dot (Cité les pins, Rue de la fleur d’érable, Lac 2, Tunis) sous le thème «S’unir pour innover et accélérer – Vers un avenir mondial pour l’Afrique numérique».

Au programme, deux panels : le premier est intitulé «Startups tunisiennes à l’international : innover localement, scaler vers l’Afrique» et le second porte sur le thème «Go to Market, financement et valorisation de l’écosystème tunisien – les stratégies pour capitaliser sur l’édition 2026 de Gitex Africa», ainsi que les pitchs des 6 startups en compétition et des séances de networking.

Le programme sera clôturé par la proclamation des résultats et la remise des prix aux vainqueurs.

I. B.