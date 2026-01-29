Coopération transfrontalière | L’Europe propose et la Tunisie dispose

En matière de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne (UE), ce sont souvent les Européens qui élaborent des programmes au plus près de leurs intérêts, sur les plans sécuritaire, économique et énergétique, et les Tunisiens, souvent à court d’idées et de financements, qui disposent. Ce schéma, qui perdure depuis la signature de l’accord s’association entre les deux parties en 1995, on le retrouve avec le lancement des nouveaux projets Interreg Next Med et Interreg Next Italie-Tunisie.

Ces projets ont été présentés lors d’un événement organisé mercredi 28 janvier 2026 à Tunis, en collaboration avec le ministère de l’Économie et de la Planification, avec le soutien du projet Interreg Tesim Next.

Impulser la coopération transfrontalière

Le vice-président de la Commission européenne, Raffaele Fitto, et des représentants des régions de Sicile et de Sardaigne ont également participé à cet événement qui, selon l’UE, «a permis de faire le point sur la coopération transfrontalière et d’illustrer son impact sur le territoire tunisien, notamment la contribution des projets Interreg Next à la construction d’une Méditerranée plus prospère, plus verte et plus solidaire».

«L’événement d’aujourd’hui illustre le rôle fructueux de la Tunisie dans la coopération transfrontalière, notamment en matière de création et de développement de partenariats et d’engagement à différents niveaux», a déclaré l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Giuseppe Perrone.

Pour un développement partagé en Méditerranée

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a quant à lui souligné que «la coopération entre la Tunisie, l’UE, l’Italie et ses territoires constitue un levier précieux pour promouvoir le développement partagé en Méditerranée, rétablir les relations euro-méditerranéennes sur des bases collaboratives et mutuellement avantageuses, fondées sur les principes de partenariat, d’égalité et de responsabilité partagée qui inspirent le plan Mattei pour l’Afrique du gouvernement italien, et le nouveau Pacte pour la Méditerranée.»

La dynamique de la coopération transfrontalière entre la Tunisie et l’UE porte aujourd’hui ses fruits. La Tunisie compte 43 partenaires impliqués dans 37 projets Interreg Next Med et 72 partenaires impliqués dans 30 projets Interreg Next Italie-Tunisie, confirmant ainsi son rôle de partenaire clé dans l’espace euro-méditerranéen méditerranéen.

Ces échanges ont ouvert un débat sur l’avenir de la coopération transfrontalière entre la Tunisie et l’UE, notamment au regard du prochain cycle de programmation européen 2028-2034.

L’UE alloue 32,3 millions d’euros au programme bilatéral Interreg Next Italie-Tunisie, dont 45 % sont consacrés à la transition écologique dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe.

Ce programme vise à renforcer la coopération entre la Sicile (neuf provinces) et la Tunisie (seize gouvernorats) autour de priorités communes, notamment la compétitivité, la recherche et l’innovation, la transition écologique et la résilience climatique, l’inclusion sociale, l’accès aux soins de santé et le développement des secteurs du tourisme et de la culture. Il vise également à améliorer la gouvernance locale et l’engagement de la société civile.

Par ailleurs, l’UE alloue plus de 260 millions d’euros au programme transnational Interreg Next Med, qui réunit quinze pays méditerranéens, dont la Tunisie. Le programme Next Med financera des projets de coopération conjoints visant à faire de la Méditerranée un espace de vie plus vert, plus propre, plus compétitif et plus inclusif.

I. B.