Maghreb Jazz Days à la Maison de Tunisie à Paris

La Fondation de la Maison de Tunisie à Paris accueillera, du 6 au 8 février 2026, la 12ᵉ édition du Festival Maghreb Jazz Days, un événement culturel majeur qui s’inscrit pleinement dans la mission de dialogue, d’ouverture et de diversité portée par la Cité internationale universitaire de Paris.

Depuis plus de dix ans, le Festival Maghreb Jazz Days s’impose comme un espace de création, de transmission et de rencontre, rassemblant un public fidèle et toujours plus nombreux.

Le succès constant des éditions précédentes témoigne non seulement de la qualité artistique de la programmation, mais aussi de l’ancrage profond du festival dans la vie culturelle de la Maison de Tunisie et de la Cité universitaire de Paris.

Cette réussite est indissociable de l’engagement et du travail de Kaouthar Errachid, directrice artistique du festival, dont la vision, la persévérance et la sensibilité artistique ont permis de faire de Maghreb Jazz Days un rendez-vous reconnu.

À travers une programmation exigeante et inclusive, elle œuvre depuis des années à faire dialoguer les cultures du Maghreb avec le jazz contemporain, tout en offrant une scène d’expression aux artistes confirmés comme aux jeunes talents émergents.

La Fondation de la Maison de Tunisie joue un rôle essentiel dans cette dynamique, en soutenant activement ce projet culturel qui contribue au rayonnement artistique de la Maison et à son rôle de carrefour culturel au sein de la Cité internationale universitaire. Le festival participe pleinement à la vie des résidents, en leur offrant un accès privilégié à des propositions artistiques de haut niveau, favorisant les échanges interculturels, la curiosité et le vivre-ensemble.

Pour cette 12ᵉ édition, le public aura le plaisir de retrouver de grands noms du jazz maghrébin tels que Karim Ziad, Samira Brahmia et Youcef Boukela, ainsi que de découvrir une nouvelle génération d’artistes portée par Kaïs Siala, Omarhaba, Slim Abida, Zied Fatnassi, Alaa Ben Feguira, Ghassen Fendri et pleins d’autres artistes talentueux.

Cette diversité artistique reflète l’esprit même du festival : un pont entre les générations, les esthétiques et les cultures.

Plus qu’un simple événement musical, le Festival Maghreb Jazz Days est aujourd’hui un vecteur de diversité culturelle, un outil de transmission et un symbole fort de l’engagement de la Maison de Tunisie en faveur de la création, de l’ouverture et du dialogue entre les peuples.

Entrée gratuite, mais réservation obligatoire.

