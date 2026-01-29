Envoi de Tunisiens dans les zones de conflits | Report de l’affaire en appel

La Cour d’appel de Tunis a décidé, ce jeudi 29 janvier 2026, de reporter l’affaire d’envoi de Tunisiens dans les zones de conflits, au 26 février prochain.

Cette décision a été prise par la Chambre spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis, en réponse à une demande des avocats des prévenus, et ce, pour bénéficier d’un temps supplémentaire pour préparer la défense.

Pour rappel, de lourdes peines avaient été prononcées en première instance, condamnant les accusés à des peines allant jusqu’à 36 ans de prison.

On compte parmi les accusés, notamment d’anciens dirigeants et anciens cadres sécuritaires ou encore Ali Larayedh, vice-président d’Ennahdha qui a occupé le poste de chef du gouvernement et de ministre de l’Intérieur.

