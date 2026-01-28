Trafic de drogue et blanchiment d’argent | Les peines prononcées

La Chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire du réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d’argent démantelé en novembre 2023.

Seize individus, impliqués dans ce réseau opérant entre la Tunisie et l’Europe, ont été condamnés, ce mercredi 28 janvier 2026, à des peines allant de 45 à 55 ans de réclusion criminelle, indique Mosaïque FM, en citant une source proche du dossier.

L’affaire remonte à novembre 2023 après le démantèlement d’un réseau criminel qui introduisait la drogue sur le territoire tunisien via le port de La Goulette, en provenance de deux pays de l’Union Européenne.

Parmi les seize condamnés, on compte six agents d’une institution publique, un fonctionnaire public, un chauffeur de taxi et deux femmes, rappelle la même source.

Y. N.