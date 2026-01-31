Jendouba | La Commission régionale appelle les habitants à la prudence

La Commission régionale de lutte contre les catastrophes de Jendouba multiplie les interventions sur le terrain pour garantir la sécurité des citoyens et la continuité des services publics.

Depuis le début des turbulences climatiques, la Commission est en réunion permanente en vue d’assurer un suivi en temps réel de l’évolution de la situation et intervenir instantanément pour pallier les dégâts.

La protection civile a ainsi mené plusieurs opérations pour débloquer les routes et rétablir la circulation dans les zones isolées, alors que des équipes spécialisées travaillent d’arrache-pied pour réparer le réseau électrique et rétablir le courant dans les localités touchées.

« La vigilance reste de mise. Nos équipes sont déployées pour une réponse immédiate afin de ramener la situation à la normale dans les plus brefs délais », indique la Commission, en affirmant que toutes les structures d’interventions sont disponibles : la protection civile au 198, la garde nationale au 193, la police au 197, la garde maritime au 194, les urgences médicales au 190

La Commission régionale appelle les habitants de Jendouba à la prudence et souligne l’importance de signaler immédiatement toute situation d’urgence.

Y. N.