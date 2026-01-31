Un réseau de trafic de cannabis démantelé à Tajerouine

La garde nationale de Tajerouine a démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues opérant dans le gouvernorat du Kef.

Les investigations menées par la brigade de recherches et d’investigations relevant de la Garde nationale de Tajerouine ont révélé que les membres dudit réseau se procuraient la drogue depuis un pays maghrébin, indique Mosaïque FM, citant une source sécuritaire, ce samedi 31 janvier 2026.

La même source a précisé que l’opération a permis la saisie de 2 plaques de cannabis ainsi qu’une importante somme d’argent, fruit de ce trafic.

Quatre trafiquants ont été arrêtés et placés en détention et l’enquête se poursuit.

