Tabarka | Fermeture préventive de la route touristique suite à un glissement de terrain

​Les autorités locales de Tabarka ont annoncé ce samedi 31 janvier 2026, la fermeture de la route touristique des « Aiguilles » suite à des chutes de pierres causées par les récentes intempéries.

Suite aux fortes précipitations enregistrées dans la région, un glissement de terrain est survenu au niveau de la route touristique précitée entraînant des chutes de pierres sur la chaussée, précise la délégation de Tabarka dans son communiqué, en affirmant qu’après une inspection sur le terrain, la Commission locale de lutte contre les catastrophes a pris la décision immédiate de fermer l’accès à la route.

La fermeture a été décidée tant du côté de la ville que du côté du Théâtre de la Mer, indique encore la même source, en affirmant que cette mesure vise à garantir la sécurité des usagers et à prévenir tout accident, alors que de nouvelles perturbations sont encore attendues.

​La météo capricieuse de ces dernières heures n’est pas sans conséquences et face à cette situation, la Commission locale appelle les citoyens à la plus grande prudence et recommande de limiter les déplacements non essentiels cette nuit du samedi à dimanche.

La Commission a aussi recommandé de s’éloigner impérativement des oueds et des zones d’accumulation d’eau et d’éviter tout contact avec les poteaux électriques durant les averses.

Y. N.