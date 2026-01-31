Anywhere, spectacle marionnettes de glace à la Cité de la culture

Le spectacle Anywhere de Elise Vigneron (Cie du Théâtre de L’Entrouvert) est attendu pour deux représentations, le lundi 2 février 2026 au Théâtre des régions à la Cité de la culture de Tunis.

L’événement est programmé dans le cadre de la 7e édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC), qui se tiendront du 1er au 8 février à la Cité de la Culture à Tunis.

Anywhere, spectacle de 50 minutes ouvert à tout public à partir de 10 ans, est programmé par l’Institut français de Tunisie et les JAMC, pour deux représentations prévues le 2 février à 16h et à 19h.

Y. N.