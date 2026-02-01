Le poème du dimanche | ‘‘Prière’’ de Jean Royer

Né en 1938 à Québec, Jean Royer est poète, romancier, essayiste, journaliste culturel et critique littéraire. Une figure importante des Lettres québécoises.

Royer a dirigé les pages culturelles du journal Le Devoir, puis les Editions l’Hexagone.

Complice du poète Gaston Miron, on lui doit plusieurs ouvrages sur la littérature du Québec, anthologies, recueils d’entretiens, essais d’histoire littéraire.

Parmi ses recueils de poésie : Jours d’atelier; Le chemin brûlé; Depuis l’amour; Le lien de la terre.

Il a été président de l’Académie des Lettres du Québec. Il décède en 2019 à Montréal.

Tahar Bekri

De l’oiseau diurne

qui fait le tour de la terre

et signe le ciel

De l’oiseau de nuit

qui fait le tour de la lune

et signe nos rêves

De l’enfant trop tendre

qui demandait à sa mère

le nom d’un grand-père

La voix sans visage

d’un poète qui se couche

au pied de son ombre

La récitation

du monde en un seul poème

nos corps habitables

‘‘Nos corps habitables’’, Ed. du Noroît, 2001.

