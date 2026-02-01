Le poème du dimanche | ‘‘Prière’’ de Jean Royer

Né en 1938 à Québec, Jean Royer est poète, romancier, essayiste, journaliste culturel et critique littéraire. Une figure importante des Lettres québécoises.
Royer a dirigé les pages culturelles du journal Le Devoir, puis les Editions l’Hexagone.
Complice du poète Gaston Miron, on lui doit plusieurs ouvrages sur la littérature du Québec, anthologies, recueils d’entretiens, essais d’histoire littéraire.
Parmi ses recueils de poésie : Jours d’atelier; Le chemin brûlé; Depuis l’amour; Le lien de la terre.
Il a été président de l’Académie des Lettres du Québec. Il décède en 2019 à Montréal.
Tahar Bekri
De l’oiseau diurne
qui fait le tour de la terre
et signe le ciel
De l’oiseau de nuit
qui fait le tour de la lune
et signe nos rêves
De l’enfant trop tendre
qui demandait à sa mère
le nom d’un grand-père
La voix sans visage
d’un poète qui se couche
au pied de son ombre
La récitation
du monde en un seul poème
nos corps habitables
‘‘Nos corps habitables’’, Ed. du Noroît, 2001.
.
