L’Italie interrompt son service des visas à Tunis du 12 au 18 février

L’ambassade d’Italie à Tunis a annoncé le 5 février 2026 que son service des visas, ainsi que son partenaire externalisé Almaviva, suspendront la réception et la délivrance de toutes les catégories de visas à partir de 18h00 le 12 février jusqu’à minuit le 18 février. Cette interruption de six jours correspond au calendrier communiqué par le ministère des Affaires étrangères à Rome et par d’autres ambassades dans le monde.

La Tunisie est une source majeure de titulaires de permis de travail dans les secteurs agricole et maritime italiens ; plus de 18 000 Tunisiens ont bénéficié de quotas saisonniers et non saisonniers en 2025. Les agences de recrutement disposent désormais de moins d’une semaine pour déposer des demandes urgentes, sous peine de manquer la saison des plantations de printemps et les rotations des équipages.

L’ambassade a indiqué que les rendez-vous déjà pris seront reprogrammés «aussi près que possible» des dates initiales et s’est engagée à prioriser les dossiers médicaux, de regroupement familial et de changement d’équipage dès la remise en service des systèmes. Néanmoins, les prestataires anticipent un retard d’au moins 1 500 dossiers, ce qui pourrait prolonger les délais de traitement jusqu’au début mars.

Les services RH sont invités à revoir les calendriers de missions et à envisager un onboarding digital pour limiter les retards d’arrivée.

Les employeurs parrainant des Tunisiens pour le nouveau permis saisonnier pluriannuel italien gagneraient également à collecter à l’avance les documents nécessaires — tels que certificats de police et contrats de travail — afin de pouvoir déposer les dossiers immédiatement après la période de gel.

Cet avis de Tunis rappelle que la coupure du Système d’Information sur les Visas (VIS-IT) est mondiale et inévitable; les entreprises aux flux de mobilité critiques sont conseillées de prévoir des consulats Schengen alternatifs ou d’ajuster leurs dates de voyage en conséquence.

