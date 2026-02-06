Il y a 180 ans, la Tunisie abolissait l’esclavage

A l’occasion de la commémoration du 180e anniversaire de l’abolition de l’esclavage en Tunisie, le 23 janvier 1846, par Ahmed Ier Bey, Pr. Abdelhamid Largueche, professeur émérite d’histoire et ancien membre du Comité du Patrimoine Mondial à l’Unesco, donnera une conférence sur ce sujet intitulée «De l’esclavage à la liberté». (Ph. Manuscrit du décret d’abolition de l’esclavage).

La conférence sera donnée au Centre des arts, de la culture et des lettres ‘‘Ksar Saïd’’ au Bardo, à l’ouest de Tunis.

Avant de procéder à l’abolition définitive de l’esclavage, Ahmed Ier Bey a, le 29 avril 1841, un entretien avec Thomas Reade, consul général de l’Angleterre à Tunis, qui lui conseille d’interdire ce commerce. Convaincu de la nécessité d’une telle action, étant lui-même fils d’une esclave et considéré comme un prince ouvert au progrès, prompt à réprimer toute forme de fanatisme, il décide d’interdire l’exportation des esclaves le jour même de sa rencontre avec Reade. Procédant par étapes, il a déjà libéré les esclaves blancs puis il ferme le marché aux esclaves de Tunis en août et annonce, en décembre 1842, que toute personne née dans le pays est désormais libre.

Pour parer à toute forme de mécontentement, il obtient au préalable des fatwas des oulémas dont celle, catégorique et sans précédent dans le monde arabo-musulman, du bach mufti Sidi Brahim Riahi.

L’abolition totale est décidée pour tout le pays par le décret du 23 janvier 1846.

I. B.