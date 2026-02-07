Projection du film « Donya » de Mohamed Khalil Bahri à l’IFT (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film Donya de Mohamed Khalil Bahri pour ce samedi 7 février 2026.

C’est à 19h à l’auditorium de l’IFT que la projection est prévue et les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’Institut et en ligne sur son site web

—- Résumé —-

Saeed, un homme d’affaires égyptien prospère d’une trentaine d’années, s’est construit une nouvelle vie en Tunisie. En apparence confiant et charismatique, c’est un homme habitué au contrôle — dans les affaires, dans la vie et dans son mariage. Mais sa relation avec Donya, son épouse introspective de cinq ans son aînée, se désagrège lentement et silencieusement.

En quête d’un nouveau départ, le couple se réfugie dans son chalet privé à la montagne, loin du bruit de la ville. Dans le silence de la nature, ils espèrent se reconnecter, dialoguer et peut-être se guérir. Mais la montagne n’offre pas la paix — elle devient au contraire le témoin muet de la tension émotionnelle qui s’installe entre eux. La domination subtile de Saeed se heurte à l’effritement intérieur de Donya, révélant la fragilité des rapports de pouvoir au cœur de leur relation.

Bande-annonce :