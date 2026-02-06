Tunisie | Le député Ahmed Saïdani visé par un mandat de dépôt

Ahmed Saïdani, député de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a fait l’objet, ce vendredi 6 février 2026, d’un mandat de dépôt.

Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis a par ailleurs décidé de renvoyer Ahmed Saïdani devant la Cour criminelle pour être jugé pour des accusations liées à des atteintes envers autrui via le réseau public de communication.

Interpellé à Mateur, dans le gouvernorat de Bizerte, le député a été entendu mercredi par la cinquième brigade centrale spécialisée dans la lutte contre les cybercrimes de la garde nationale de Laouina sur ordre du ministère public auprès du tribunal de première instance de Tunis qui a émis le mandat de dépôt ce jour.

Y. N.