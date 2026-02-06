Les milliardaires dans le monde | Plus nombreux et plus riches  

D’après le classement des milliardaires mondiaux du magazine américain ‘‘Forbes’’ pour 2025, le nombre de milliardaires dans le monde a dépassé pour la première fois la barre des 3 000. En effet, quelque 3 028 personnes figurent dans ce classement, soit 247 de plus qu’en 2024. Non seulement ils sont plus nombreux, mais ils sont aussi plus riches que jamais, et leur fortune totale s’élève à 16 100 milliards de dollars, soit près de 2 000 milliards de dollars de plus qu’en 2024.

Noureddine Ben Mansour

Les États-Unis comptent un nombre record de 902 milliardaires, suivis par la Chine (516, Hong Kong inclus) et l’Inde (205). Forbes a utilisé les cours boursiers et les taux de change du 7 mars 2025 pour établir ce classement.

Elon Musk domine le classement Forbes des milliardaires avec une fortune dépassant les 700 milliards de dollars, boostée par ses entreprises Tesla, SpaceX et xAI. Jeff Bezos (Amazon) et les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ainsi que Larry Ellison (Oracle), occupent également le haut du classement, portés par l’essor de l’intelligence artificielle.

Le rapport 2025 de Henley & Partners, réalisé en partenariat avec New World Wealth, dresse un tableau inédit des flux migratoires des millionnaires à travers le monde, en se basant sur une définition spécifique : seuls sont comptabilisés les individus disposant d’au moins un million de dollars en patrimoine «liquide», c’est-à-dire facilement mobilisable ou transférable. Contrairement aux classements traditionnels, cette approche met en lumière une autre réalité de la richesse : celle qui peut fuir rapidement un pays.

Selon ce rapport, 165 000 millionnaires liquides auraient changé de pays en 2025.

Des destinations comme les Émirats arabes unis (+9 800 millionnaires) et les États-Unis (+7 500) confirment leur statut de havres fiscaux et politiques recherchés. Ces pays attirent de plus en plus de fortunes à la recherche de stabilité, de fiscalité avantageuse ou de perspectives d’investissement.

En France, 16,9% des millionnaires disposent d’une richesse liquide, contre plus de 30% en Suisse ou en Allemagne.

La France ne compte «que» 60 milliardaires «liquides», loin derrière les États-Unis (867) ou la Chine (278).

Qui sont les grosses fortunes arabes ?

En 2025, on dénombrait 38 milliardaires arabes appartenant à 8 pays de la région Mena, pour une fortune totale de 128,4 milliards de dollars.

L’Arabie saoudite compte le plus grand nombre de milliardaires arabes, avec 15 milliardaires dont la fortune totale s’élève à 55,8 milliards de dollars, suivie du Liban avec 6 milliardaires et une fortune totale de 12,3 milliards de dollars, puis des Émirats arabes unis et de l’Égypte avec 5 milliardaires chacun, dont la fortune s’élève respectivement à 24,3 milliards et 20,6 milliards de dollars.

La plupart des milliardaires en Arabie saoudite se sont enrichis grâce à leurs participations dans des sociétés cotées à la Bourse de Riyad. Le prince Alwaleed bin Talal Al Saud est l’Arabe le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 16,5 milliards de dollars.

Aux Émirats arabes unis, les plus riches milliardaires sont Hussain Binghatti Aljbori, fondateur du promoteur immobilier de luxe (Binghatti Properties), basé à Dubaï, et Mohamed Alabbar, fondateur d’Emaar Properties, la plus grande société immobilière de la région.

Au Maroc, le plus riche milliardaire est Anas Sefrioui avec une fortune estimée à plus de 1,4 milliard de dollars.

Ces données ont été recueillies du 39e classement annuel des milliardaires mondiaux établi par Forbes.