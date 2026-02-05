Journée internationale des femmes et des filles de science à la CST

La Cité des sciences à Tunis (CST) organise en collaboration avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Association la recherche en action (React), l’Association de l’environnement et du développement à Soliman (AEDS), la Journée mondiale des femmes et des filles de science consacrée à la valorisation du rôle des femmes dans la science, l’innovation et le développement durable.

Cette journée scientifique et citoyenne, prévue le 6 février 2026, de 14h à 17h, s’inscrit pleinement dans les orientations et priorités des Nations Unies pour l’année 2026, et vise à :

Promouvoir et encourager l’engagement des Femmes et des Filles dans les sciences,

Mettre en lumière leur contribution essentielle à la durabilité environnementale et sociale.

L’agriculture durable et le bénévolat agricole, deux leviers stratégiques pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire, au changement climatique et au développement des territoires.

Le programme de la journée s’articulera autour de deux panels de discussion :

Agriculture durable : ce panel réunira des femmes scientifiques, expertes et actrices du secteur agricole, qui partageront leurs expériences, recherches et initiatives innovantes en faveur d’une agriculture respectueuse de l’environnement et socialement inclusive.

Bénévolat agricole : ce second panel accueillera des femmes représentantes des associations et organisations engagées dans le bénévolat agricole, mettant en avant le rôle du volontariat féminin dans le soutien aux communautés rurales, la préservation des ressources naturelles et la transmission des savoirs.

À travers cette manifestation, la Cité des Sciences à Tunis réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la culture scientifique, de l’autonomisation des femmes et de l’alignement de ses actions avec les Objectifs de Développement Durable (ODD). Cette journée se veut un espace d’échange, de réflexion et d’inspiration, ouvert aux chercheurs, aux étudiants, aux acteurs associatifs ainsi qu’au grand public, afin de renforcer le dialogue entre science, société et engagement citoyen.

