Kairouan | Fin de cavale pour un meurtrier condamné à 42 ans

Deux individus activement recherchés, dont un pour meurtre, ont été arrêtés lors d’une opération menée, ce vendredi 6 février 2026, par la garde nationale de Kairouan.

Originaires d’une région rurale environnante, ces derniers qui sont poursuivis dans plusieurs affaires étaient en état de fuite mais ont récemment été localisés après leur retour dans le gouvernorat.

L’un des deux individus est impliqué dans une affaire d’homicide volontaire et fait l’objet d’une condamnation par contumace de 42 ans de prison, indique une source sécuritaire citée par IFM ce vendredi.

Après leur arrestation, les deux suspects ont été placés en détention pour la suite des procédures et devront répondre de leurs actes devant la justice pour purger leurs peines respectives et faire face à de nouvelles charges dans le cadre de nouvelles affaires les visant.

Y. N.