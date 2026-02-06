Le football tunisien en deuil après le décès de Mondher Msakni

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé dans la soirée de ce vendredi 6 février 2026, le décès de l’ancien international Mondher Msakn

Père des internationaux Youssef et Iheb Msakni, Mondher Msakni laisse derrière lui l’image d’un technicien respecté et d’un joueur qui a marqué l’histoire du football tunisien notamment ses débuts avec le Club olympique des transports, en passant par l’Espérance sportive de Tunis, ainsi qu’en équipe nationale.

Dans un communiqué, le président de la FTF, Moez Naciri, ainsi que l’ensemble des membres du Bureau Fédéral, ont exprimé leur profonde tristesse et ont présenté leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la communauté sportive.

Y. N.